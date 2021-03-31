Киев, , 08:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 11 226 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки на Украине госпитализировали 5558 человек с COVID-19, 407 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество заражений выявили в Киеве и Одесской области — 1,1 тыс. и 1012 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 674 168 случаев заражения коронавирусом, 32 825 случаев завершились летальным исходом.

Сутками ранее на Украине подтвердили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий COVID-19 скончались 286 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина получила подтверждение на поставку около 1 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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