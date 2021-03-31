Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 31 марта, на торгах в Европе цена на нефть прибавляет около 0,15%, до $64,03 за баррель Brent. Участники рынка ожидают результатов встречи ОПЕК+, которая состоится 1 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«30 марта по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ стало известно, что альянс рассматривает сохранение текущих квот, так как не видит высокого спроса на нефть и хочет избежать падения цен в будущем.

Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае и июне.

Цена консолидируется в диапазоне $63,50−65,35. У покупателей есть возможность подвинуться вверх до $66,50. Рост котировок сдерживается локдаунами в ЕС.

Как только ЕС начнет снимать ограничения, можно будет увидеть новое ралли на ожиданиях восстановления экономики и повышения спроса на нефть и нефтепродукты», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть торгуется в узком коридоре третий день подряд