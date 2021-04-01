Берлин, 1 апреля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии выявили 24 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Сотрудники центра инфекционного контроля в Кёльне. Германия

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 833 173.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 201 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 76 543.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,535 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (612 947 заразившихся), Бавария (500 549) и Баден-Вюртемберг (364 953).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки был выявлен 17 051 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.