Москва, , 07:41 — REGNUM Значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции произойдет в России в летние месяцы. Об этом 31 марта заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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По его словам, в этот период в стране могут регистрироваться от одного до нескольких сотен, что несущественно для всей страны.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — сказал специалист, слова которого цитирует РИА Новости.

Малеев считает, что к августу эпидемия COVID-19 в РФ может завершиться, поскольку многих жителей России выработается иммунитет к коронавирусу.

«Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», — полагает он.

Вместе с тем академик добавил, что к осени в стране может наблюдаться некоторый подъем заболеваемости на фоне возвращения людей из отпусков и увеличения контактов между ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, уровень заболеваемости COVID-19 в России весной вряд ли превысит осенние показатели 2020 года.

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