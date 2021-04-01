Париж, 1 апреля, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Режим всеобщего карантина, который с 3 апреля охватит всю территорию Франции, приведет к закрытию в стране более 150 тысяч магазинов. Об этом 31 марта сообщается на сайте французского министерства экономики, финансов и восстановления.

(сс) Jeanne Menjoulet Пустые улицы Парижа в период пандемии

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С 20 марта республике после объявления локдауна в 19 департаментах приостановили работу в общей сложности 90 тысяч торговых предприятий. После нового ужесточения карантина к ним присоединятся более 60 тысяч магазинов.

По расчетам ведомства, для выплаты компенсаций сотрудникам этих организаций за месяц простоя потребуется выделить по меньшей мере €11 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении всеобщего карантина в стране для борьбы с распространением коронавируса. Указанный режим включает и временное закрытие всех школ.