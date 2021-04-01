Рига, , 03:12 — REGNUM Обстоятельства смерти 71-летнего жителя Латвии, умершего спустя всего несколько дней после введения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, изучает инспекция здравоохранения республики, 31 марта передает телеканал LTV7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Мужчина сделал прививку от COVID-19 5 марта и после этого у него появились симптомы легкой простуды. Через четыре дня пациент скончался от отека легких, вызванного двусторонней пневмонией.

По словам представителя агентства лекарств Латвии Танины Тамме-Звейниеце, в Латвии умерло шесть человек, которые получали вакцину от коронавирусной инфекции, но ни в одном из этих случаев не была подтверждена связь летального исхода и прививки. Она также добавила, что в стране зарегистрировано 735 случаев возникновения побочных эффектов после введения препарата от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия накопит достаточный запас доз вакцин против COVID-19 к апрелю 2021 года для проведения в республике массовой прививочной кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Латвии: резкой отмены ограничений не ждите