Бразилиа, , 02:04 — REGNUM За сутки медслужбы Бразилии зарегистрировали еще 90 638 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и их общее количество с начала пандемии составило 12 748 747. Об этом 31 марта сообщает минздрав страны.

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Вместе с тем 11 169 937 пациентов уже выздоровели. Также в Бразилии за 24 часа умерло 3869 человек с осложнениями от COVID-19. Всего в стране выявлено 321 515 фактов смерти, связанных с указанной причиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии был обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, который имеет сходство с его штаммом 501. V2 из ЮАР.

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