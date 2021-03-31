Бразилиа, 1 апреля, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который имеет сходство с его южноафриканским штаммом 501. V2, был выявлен в Бразилии. Об этом 31 марта журналистам заявил президент Института Бутантан в бразильском городе Сан-Паулу Димас Ковас.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия в Бразилии в период пандемии

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По его словам, эта разновидность могла появиться путем эволюции формы вируса из ЮАР. Глава учреждения отметил, что все случаи заражения были зарегистрированы в штате Сан-Паулу. При этом Ковас подчеркнул, что ни один из пациентов не выезжал за рубеж и не контактировал с лицами, побывавшими на южноафриканской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посольство России в Бразилии распространило информацию о том, бразильское предприятие Uniao Quimica произвело экспериментальную партию компонента российской вакцины «Спутник V», применяемой для иммунизации против COVID-19.