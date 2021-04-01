Тегеран, 1 апреля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. На данный момент в Иране вакцинировано свыше 80% медицинских работников, имеющих дело с пациентами, болеющими COVID-19, заявила 31 марта заместитель министра здравоохранения Мариам Хазрати. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Majid Dehghanizadeh. Mehr News Agency Вакцина «Спутник V» в Иране

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Чиновник также отметила, что Иран занят вакцинацией всех граждан, уделяя приоритетное внимание медицинским работникам и врачам, работающим в отделениях интенсивной терапии, а также тем, кто напрямую имеет дело с пациентами, инфицированными смертельным вирусом.

Она также сообщила, что вакцинация других граждан, в частности входящих в группу высокого риска, будет проводиться постепенно на основе протоколов, установленных министерством здравоохранения страны.

Отметив, что пандемия в Иране взята под жесткий контроль, Хазрати выразила обеспокоенность тем, что поездки и посещение родственников во время праздников могут привести к четвертой волне распространения COVID-19.