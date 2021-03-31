Москва, 17 января, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Внутренний китайский рынок так и не смог заместить собой стагнирующий мировой рынок и перейти на внутреннее потребление, полагает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз о предстоящем снижении темпов роста китайской экономики в 2019 году.

«Внутренний китайский рынок не может заместить стагнирующий мировой рынок, — сказал Дзарасов. — Китай ставит задачи перейти на внутреннее потребление как главный двигатель экономического рост, но эта задача в партийных документах ставится уже последние 10−15 лет, а воз и ныне там. Это связано с законами капитализма. Увеличить внутренний рынок — это значит резко поднять заработную плату и снизить прибыли частных компаний. А в КНР крупный капитал тесно ассоциирован с правящей бюрократией, и он не готов жертвовать своими интересами ради общего блага».

Решить проблему сбыта своей продукции, по словам Дзарасова, Китай пытается за счёт реализации широкомасштабного проекта «Один пояс — один путь».

«Он явно предназначен для того, чтобы обеспечить Китаю доступ на богатые рынки Евразии в обход морских путей сообщения, — сказал Дзарасов. — На морях господствуют американские военно-морские силы, и мировая торговля под контролем США. А сухопутная торговля может расширить внешний рынок для КНР. Но тут тоже большие проблемы. Осуществление этого проекта связано с существенным перераспределением сил в мировой экономике. Такое крупное перераспределение сил предполагает и перераспределение сил в политике и в военной области. А здесь Китай встретится с бешеным сопротивлением со стороны Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, в 2019 году году достижение необходимых показателей развития КНР будет осуществлено с большим трудом, чем в прошлом. Причина тому — нарастающее внешнее экономическое давление.

Как считает Ли Кэцян, с внешним давлением Китаю поможет справиться только углубление реформ, повышение открытости и активная рыночная конкуренция. Премьер Госсовета КНР также отметил, что китайские власти будут прилагать еще больше усилий для стабилизации экономического роста страны, а также для улучшения жизни людей и оптимизации бизнес-среды.