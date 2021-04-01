Загреб, , 01:18 — REGNUM В Хорватии с 1 апреля вводятся строгие ограничительные меры из-за распространения коронавируса на уровне всей страны. Кризисный штаб Хорватии подтвердил это на пресс-конференции 31 марта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Вводится запрет на тренировки в закрытых помещениях, за исключением подготовок к первому и второму рангу соревнований, ограничивается работа детских игровых залов и семинаров в закрытых помещениях и временно запрещается и ограничивается пересечение хорватской границы.

Остальные меры, которые действовали раннее, продлеваются до 15 апреля, но глава штаба Давор Божинович объявил, что они могут быть сняты до этой даты, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Для въезда в Хорватию также будут допустимы быстрые антигенные тесты. Также можно будет пересечь границу с сертификатом вакцинации, в том числе российской и китайской вакцинами, или с сертификатом о перенесённой болезни, который действителен 180 дней», — сообщил Божинович.