Приштина, , 22:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 марта провел встречу с послом Швеции в Косово Карин Хернмарк.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения в ходе встречи стали усилия Косово по обеспечению дальнейших поставок вакцины от COVID-19.

Курти обсудил с Хернмарк реализуемые Швецией в Косово проекты и программы, которые нацелены на помощь Косово в интеграции в ЕС, укрепление демократических институтов, соблюдение прав человека и защиту окружающей среды.

Посол Швеции назвала удачным опыт сотрудничества с Курти в период его первого правления и выразила готовность с удвоенной силой работать ради дальнейшего продвижения двусторонних отношений.

Курти назвал Швецию образцом для Косово в сферах экономического развития, обеспечения социального равенства и защиты окружающей среды.

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