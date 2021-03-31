Санкт-Петербург, 31 марта, 2021, 21:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге госпитализированы 363 пациента с COVID-19 и подозрением на него. Это на 11% больше, чем в такой же день неделю назад. В то же время, по сравнению с прошлой средой, 24 марта, количество обращений к медикам больных с подтвержденным ковидом снизилось на 17%, а число активно больных уменьшилось на 6%.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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"Вторая волна эпидемии снижается медленными темпами. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется», — говорится в опубликованных 31 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

В настоящее время в Северной столице для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5347 коек, из них свободны 875 коек (16,4%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 169 пациентов.