Москва, , 19:51 — REGNUM Законопроект о форме платежного документа за жилищно-коммунальные услуги внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Павлом Качкаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

В настоящее время объединенные платежные документы предоставляются независимо от волеизъявления граждан на их получение. Вместе с тем такой подход представляется парламентариям неверным, поскольку собственники помещений должны самостоятельно принимать решение, хотят они оплачивать жилищно-коммунальные услуги по отдельным платежным документам или одному платежному документу.

Одновременно законопроектом фактически легализуется акт, принятый Минстроем России. Министерство утвердило примерную форму платежного документа для внесения платы не только за предоставление коммунальных услуг, но и за содержание жилого помещения, что сейчас выходит за пределы возложенного федеральным законодателем правового регулирования.

Если закон будет принят, по решению общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме жильцы смогут получать «объединенный платежный документ по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».