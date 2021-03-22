Москва, , 10:34 — REGNUM Более 500 тыс. счётчиков учёта электроэнергии планируется заменить в Москве до конца 2021 года, сообщает 22 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что работы по замене буду проводиться бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учёта в жилых домах перешла к Мосэнергосбыту.

Вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в информации, пояснил, что замена счётчиков будет проводиться сразу во всём доме и жителей заранее предупредят о дате замены.

Срок службы новых приборов составит 30 лет.