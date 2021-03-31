Минск, 31 марта, 2021, 19:51 — ИА Регнум. По итогам января — февраля превышение расходов над доходами республиканского бюджета Белоруссии составило 1,3225 млрд бел. руб. ($505 млн). При этом дефицит бюджета сектора госуправления составил 1,37 млрд. бел. руб., проинформировало 31 марта министерство финансов Белоруссии.

ИА REGNUM Минск

Доходы бюджета сектора госуправления за январь — февраль составили 8,47 млрд бел. руб. ($3,23 млрд), или 15,7% уточнённого годового плана. При этом поступление главного налога — НДС — составило 2,6 млрд бел. руб., или 19,1% уточнённого годового плана. Налог на прибыль добавил 30 млн бел. руб. (0,9%), акцизы — ещё 0,5 млрд бел. руб. (17,6%), доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд бел. руб. (18,6%).

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд бел. руб. ($1,45 млрд), или 16,3% уточнённого годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 млрд бел.мруб. (16,9%). По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн бел.мруб.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь — февраль 2021 года составили 9,84 млрд бел. руб. (16,6%). В частности, на общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд бел. руб. (23,2%), на финансирование национальной экономики — 0,8 млрд бел. руб. (12,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 3 млрд бел. руб. (15,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 5,1 млрд (17,7%). ФСЗН расходовал 3,19 млрд бел. руб. (17%).

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