Приштина, Сербия, 16 апреля, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 3230 образцов в крае выявили 520 носителей коронавируса. Ещё 646 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 100 655 случаев заражения коронавирусом. 85 842 пациента уже здоровы. 2053 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 760 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).