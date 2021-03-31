Москва, , 17:29 — REGNUM До конца 2021 года жители РФ могут увидеть примерно 10-процентный рост цен на чай и кофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

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«В сегменте масс-маркета цены постепенно вырастут. До конца года при сохранении экономических тенденций мы можем увидеть рост около 10%. Ценовая политика в отношении таких продуктов во многом зависит от курса валюты, ведь позиции эти исключительно импортные. Что касается элитных сортов, то ключевые игроки, я уверен, сделают ставку на поддержание клиентской лояльности и максимально долго не станут корректировать ценники, а если в будущем и сделают это, то поэтапно, четко анализируя спрос», — сказал Демин.

По его словам, большая часть чая поступает на российский рынок из Индии, Кении, а зеленые сорта — из Китая.

«Российские краснодарские производители ввиду климатических условий, к сожалению, не могут обеспечить внутреннее потребление, — сказал Демин. — При этом чай и кофе заслуженно пользуются популярностью у жителей РФ. Ежегодно мы выпиваем около 140 тысяч тонн каждого из этих напитков. Поэтому отказаться от импорта в этой ситуации не получится, так как пока нет альтернативы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в России чай может попасть под меры ценового регулирования.

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