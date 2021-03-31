Москва, 31 марта, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В настоящее время просматривается сразу несколько факторов, которые обуславливают рост розничных цен на кофе в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, комментируя прогнозы ряда экспертов о предстоящем подорожании кофе.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Кофе

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«На уровень розничных цен на кофе влияет целый ряд факторов. Во-первых, динамика мировых цен, которая зависит от урожая и от погодных условий в странах-производителях (Бразилия, Колумбия, Гондурас, Вьетнам, Индия, Уганда, Индонезия, Эфиопия, Мексика, Гватемала). Мировые цены на кофе арабика, по данным Всемирного банка, в течение последнего года выросли на 15% по сравнению с 2019 годом, и этот тренд сохранился в первые месяцы текущего года: в феврале цены выросли на 5% по сравнению с декабрем. Мировые цены на робусту в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом примерно на 6%, но после январского снижения вновь возобновили рост и в феврале на 1,3% превысили декабрьские цены 2020 года», — рассказала Долгова.

Во-вторых, как пояснила она, сказывается изменение курсов валют — ослабление рубля оказало решающее влияние на удорожание всех импортных продуктов, а также на значительную часть российских товаров, при производстве которых используются импортные составляющие.

«В-третьих, таможенно-тарифная политика — ставки импортных пошлин на кофе различной степени обработки, поставляемое из разных стран. В-четвертых, стоимость доставки — существенное повышение цен на транспортировку неминуемо приведет к удорожанию кофе. В-пятых, стоимость упаковки. Поскольку существенная часть материалов закупается за рубежом, валютный фактор будет играть значительную роль в динамике цен на упаковочные материалы, — сказал Долгова. — В настоящее время все перечисленные факторы обуславливают повышательную тенденцию цен на кофе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз о ценах на кофе и чай дал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.