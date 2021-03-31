Москва, , 13:01 — REGNUM В ходе азиатских торгов 31 марта цены на нефть немного выросли: из района $64.00 за баррель Brent на закрытии вторника до $64.80, но к старту европейской сессии откатили до $64.22, и дальше вновь прибавили, к полудню по Москве закрепившись ближе к отметке $64.5 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Тот факт, что нефть довольно спокойно, уже третий день подряд, торгуется в коридоре от $63 до $65 уже после снятия с мели оккупировавшего новостные ленты контейнеровоза Ever Given косвенно подтверждает: второй и быстрый отскок цен вверх 25−26 марта от $60 всё-таки не стоило информационно притягивать за уши к якобы ожиданиям какого-то заметного дефицита поставок на рынке именно в связи с временной закупоркой Суэцкого канала. А рынок и так среднесрочно тяготеет к равновесным ценам.

Всё сказанное, разумеется, не означает, что нефтяные фьючерсы не могут попытаться в первой половине апреля ещё раз «попробовать на зуб» район $60 или даже более низких цен. Но если события и станут развиваться по такому варианту, то базовый сценарий продолжения — повышенный спрос на нефть снова с любых вновь образовавшихся ценовых ямок, и постепенный возврат цен всё к тем же равновесным уровням с вероятными долгими и неторопливыми «плясками» потом опять-таки вокруг срединного диапазона $63−67 за баррель. Нефтяной рынок неплохо подпитывают ожидания, что самоограничения ОПЕК+ останутся в силе как минимум до конца мая.

Согласитесь, выглядит как никогда маловероятной идеей, чтобы на встрече 1 апреля экспортёры решили бы резко начать прибавлять новые объёмы к квотам — спустя всего лишь какую-то неделю после явно повышенной волатильности на рынке.

Вряд ли ОПЕК захочет внести на чаши весов свою негативную лепту именно в тот момент, когда рынок пытается окончательно определиться — продолжать ли ему удерживать высоты, или сначала выкинуть ещё 2−3 колена вниз — после спада более чем на $10 за баррель, считая от пика 8 марта в $71.38.

Интрига вокруг министерской встречи ОПЕК+ к настоящему моменту практически отсутствует, и вряд ли заинтересованные в сохранении дорогой нефти экспортёры добровольно сами захотят эту интригу возвращать искусственно, когда сам рынок уже успел немного успокоиться вполне естественным путём.

Речь о прибавке квот или о возвращении односторонне убранных объёмов Саудовской Аравией, чей бюджет зависим от нефти максимально, теперь пойдёт, видимо, не раньше июня», — считает эксперт.

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