Москва, , 15:35 — REGNUM Было бы более естественно, если бы данные о задолженностях стран перед Россией раскрывал Минфин РФ, причем на регулярной основе, или хотя бы дал свой комментарий по данным Всемирного банка, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Исходя из его данных, Россия входит в пятерку крупнейших кредиторов государств из развивающихся стран ($22,9 млрд на конец 2019 г.), лишь немного уступая Германии и Франции.

РБК цитирует проспект еврооблигаций от ноября 2020 года, в котором Минфин раскрыл, что на 1 октября 2020 года зарубежные страны и юридические лица в целом были должны России $39,6 млрд, включая $15,8 млрд по долгам бывшего СССР — таким образом, данные Всемирного банка покрывают лишь 58% общей задолженности.

При этом крупнейшую долю среди заемщиков составляют кредиты Белоруссии ($8,1 млрд), Бангладеш ($2,4 млрд), Венесуэлы ($1,8 млрд), Индии ($1,7 млрд), Вьетнама ($1,6 млрд), затем идут — Йемен, Афганистан, Сербия, Украина, Сирия. Часть из этих кредитов (например, Афганистану, Сирии, Украине) является замороженной уже много лет.

Оценить цели и экономическую эффективность этих кредитов невозможно из-за отсутствия информации. Часть кредитов может выдаваться под закупку вооружений, часть является связанными (например, строительство инфраструктурных объектов, при которых из кредитных средств финансируются закупки российского оборудования и зарплаты российских специалистов).

Что касается Белоруссии и Венесуэлы, то здесь ключевым фактором, по-видимому, является политическая целесообразность — и в этом же состоит их уязвимость в случае смены власти в данных странах.

Но можно проследить историю списаний кредитов (например, Россия в 2014 году списала долг Кубе на $31 млрд, предоставленный еще СССР, в 2012 г. было списано около $11 млрд долга КНДР, а в 2019 г.

Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка сообщил, что «наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд».

Регулярно, хотя и значительно меньшие суммы, списывались государствам СНГ, весьма туманны перспективы возврата долга Украины по еврооблигациям на $3 млрд. Однако ситуацию с внешними долгами нельзя рассматривать только с точки зрения экономической целесообразности.

Тут участвуют и мотивы расширения политического влияния, и партнерства России в мире, и долгосрочные экономические интересы.

Надо учитывать, что Китай и Япония предоставили кредиты развивающимся государствам на сотни миллиардов долларов, видимо, руководствуясь этими же интересами», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк опубликовал данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами. По данным на конец 2019 года, почти 30 развивающихся стран были должны России около $22,9 млрд по двусторонним займам.

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