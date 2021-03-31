Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Около 30 стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам к концу 2019 года. Такие данные 30 марта опубликовал Всемирный банк в отчёте о международной задолженности.

Крупнейшими суверенными должниками России, по данным института развития, стали Белоруссия с $8,1 млрд, а также Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Индия и Йемен, которые задолжали на конец 2019 года свыше миллиарда долларов каждая.

Отмечается также, что задолженность африканских стран (кроме Египта) перед Россией составила $973 млн. В список таковых вошли Сомали ($418 млн), Мозамбик, Эфиопия и некоторые другие. Многие из стран Африки должны России ещё по кредитам, полученным у СССР.

Ранее в Минфине Белоруссии сообщали, что совокупный долг перед Россией составляет $7,55 млрд.

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