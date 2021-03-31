Минск, , 14:10 — REGNUM Первую промышленную партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпустят в Белоруссии в апреле. Об этом 31 марта сообщил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, его слова приводит агентство БелТА.

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«С середины апреля выходит первая стотысячная партия (вакцины «Спутник V» — ред.) с «Белмедпрепаратов», она уже будет промышленной», — сказал он.

Также Пиневич добавил, что каждый месяц на предприятии «Белмедпрепараты» планируется выпускать по 500 тыс. вакцин. При этом он пояснил, что в случае, когда говорится слово «вакцины», имеются ввиду сразу две дозы препарата, а потому речь в данном случае идет о вакцинации 500 тыс. человек.

Отметим, по состоянию 30 марта в Белоруссии было выявлено в общей сложности 320 594 носителя коронавируса за весь период пандемии.