Симферополь, , 14:02 — REGNUM В Республике Крым зафиксирован рост случаев внебольничной пневмонии за последнюю неделю. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская на брифинге 31 марта.

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Всего подтверждено 719 случаев внебольничной пневмонии, это на 23,4% выше, чем неделей ранее. Рост более чем на 20% отмечен в Симферополе, Керчи, Евпатории, Ялте, Красногвардейском, Ленинском, Черноморском районах.

Также в регионе подтверждено за неделю 448 случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 29 пациентов с подтверждённым диагнозом. Выросло и число госпитализаций — в больницы попали 268 пациентов. Коечный фонд составляет 1687 коек, в стационарах находятся 1402 пациента, амбулаторное лечение получают 412 человека. В крайне тяжелом состоянии находится 114 человек, в том числе восемь пациентов на ИВЛ.