Москва, , 13:30 — REGNUM Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена подаёт обнадеживающие сигналы о попытках вывода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации Байдена в направлении поиска какого-то компромисса, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Лавров на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что санкции стран Запада в отношении России и Китая, а также ограничения, которые пытаются вводить на мировых рынках США и Евросоюз, являются противоречащим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

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