Москва, , 13:18 — REGNUM Санкции стран Запада в отношении России и Китая, а также ограничения, которые пытаются вводить на мировых рынках США и Евросоюз, являются противоречащим нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Как отметил глава МИД РФ, российская сторона за то, чтобы конкуренция была честной, однако санкции, которые применяются западными странами в отношении России и Китая являются недбросовестными.

«Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, — все это из этой области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы правительства Австрии по закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» разрушают миф об «агрессивной России» и о том, что ее необходимо изолировать.