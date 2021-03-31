Москва, , 10:07 — REGNUM Очередная попытка нефти марки Brent 30 марта закрепиться над уровнем $65 за баррель не увенчалась успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В итоге нефть подешевела на вчерашних торгах после двух дней роста, а сегодня, 31 марта, уже отыгрывает потери, вернувшись выше $64. Никаких значимых драйверов за снижением котировок не стояло.

Рынок продолжает торговаться в волатильном режиме, и эта нервозность сохраняется в преддверии заседания ОПЕК+. Судя по спекуляциям, экспортеры альянса с большой долей вероятности сохранят текущие квоты в мае, а, возможно, сразу и в июне.

При таком сценарии Brent подорожает, но умеренно, поскольку он по большей части уже учтен в ценах.

Также в краткосрочной перспективе нефть будет реагировать на отраслевую статистику из США. Вчерашний отчет API отразил рост запасов сырой нефти на прошлой неделе почти на 4 млн баррелей, что гораздо выше скромного прогноза на уровне 0,1 млн.

При этом запасы дистиллятов увеличились на 2,6 млн баррелей. Этот негатив частично компенсировало падение запасов бензина на 6 млн баррелей.

Но в целом релиз произвел неоднозначное впечатление на трейдеров, которые теперь ждут прояснения ситуации от официального отчета минэнерго США.

Нефть Brent никак не может преодолеть уровень $65, который выступает в роли главной цели для быков. Цены смогут закрепиться выше этой отметки и перейти в более высокий диапазон в случае благоприятного исхода встречи ОПЕК+», — считает эксперт.

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