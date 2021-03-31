Москва, , 12:48 — REGNUM Учитывая опубликованную информацию об иностранных государствах — должниках России, крупнейшими дебиторами для нашей страны являются Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Россия занимает пятое место среди стран, предоставляющих займы другим странам, после Китая, Японии, Германии и Франции.

Данная политика предоставления займов другим государствам, в основном развивающимся, является общепринятым подходом с целью оказания определенного давления на эти рынки как в текущий момент времени, так и в дальнейшем.

Если рассматривать рынок Белоруссии, то это ближайший партнер России с точки зрения как политических аспектов, так и экономических (торговых). Тоже самое можно сказать и о других рынках, с которыми Россия сотрудничала еще со времен Советского Союза.

Тем не менее, российские вложения в другие экономики не выглядят значительными по сравнению с инвестициями Китая, в том числе и посредством Азиатского банка инфраструктурных инвестиций: 149 млрд долларов против 23 млрд долларов российских денег.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам к концу 2019 года.

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