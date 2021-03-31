Мытищи, Московская область, , 11:08 — REGNUM После ликвидации пожара в частном доме в подмосковном посёлке Новые Вешки близ Мытищ, где накануне 61-летний Владимир Барданов открыл огонь по силовикам, нашли большой склад оружия и боеприпасов. Об этом 31 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что в доме стрелка обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, сотни патронов, пистолеты, винтовки и гранаты. После всех необходимых юридических процедур боеприпасы направят в лабораторию для проведения экспертиз.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, проводится осмотр коттеджа, собираются улики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта спецназ в течение восьми часов работал над тем, чтобы обезвредить Барданова, который открыл стрельбу по силовикам, бросил в них гранату.

После пожара в доме, где забаррикадировался мужчина, обнаружили обгоревший труп. Судя по всему, это погибший стрелок, но для подтверждения его личности потребуется ДНК-экспертиза.

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