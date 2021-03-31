Мытищи, Московская область, , 08:18 — REGNUM Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут для Владимира Барданова, который несколько часов «оборонялся» от силовиков в посёлке Новые Вешки близ Мытищ. Об этом сообщил 31 марта источник в правоохранительных органах.

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Он отметил, что комплексную посмертную экспертизу, вероятно, назначат в рамках уголовного дела. Его возбудили по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Такую экспертизу назначают для проверки психического состояния человека, выявления его психологических особенностей и установления мотивов действий, пояснил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в доме, где 30 марта забаррикадировался и вёл стрельбу по силовикам 61-летний мужчина, обнаружили обгоревший труп. Судя по всему, это погибший стрелок, но для подвтерждения его личности потребуется ДНК-экспертиза.