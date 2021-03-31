Москва, 31 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Более трети жителей России (35%), знающих о введении в ряде стран вакцинных паспортов, положительно относятся к такой процедуре в нашей стране. Против выступают 29%, безразличны 36%, приводит данные ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Главные причины сторонников введения вакцинных паспортов — свобода перемещения и безопасность (по 16%), уверенность в том, что у человека есть иммунитет (15%), предотвращение распространения коронавируса (11%).

Аргументы противников паспортов вакцинации — бесполезность (18%), ущемление прав человека (15%), дискриминация (14%), недоверие к вакцине от COVID-19 (10%).

Опрос по телефону проведен 24 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, тема введения «паспортов вакцинации» в настоящее время обсуждается в России.

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