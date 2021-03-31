Ростов-на-Дону, 31 марта, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в ходе заседания регионального оперштаба заявил о принудительной вакцинации против коронавируса на предприятиях.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"Мы вакцинируем людей по тому графику, который они заявляют сами. А в другом случае, мы выйдем на предприятия и начнем вакцинировать людей уже в общем-то принудительно на рабочих местах и вакцину всю выработаем», — такое заявление, дословно, сделал сити-менеджер областного центра.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 является добровольной. При этом в ряде случаев работников предприятий и организаций призывают вакцинироваться и напоминают об ответственности в случаев отказа.

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ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вакцину против коронавирусной инфекции получили более 125,5 тыс. человек. Это почти 6% от предполагаемого числа участников прививочной кампании. Как было отмечено в ходе заседания регионального оперштаба, прививочная кампания в ряде территорий идёт низкими темпами. В числе аутсайдеров — Ростов-на-Дону.