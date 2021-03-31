Скопье, , 10:24 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ 30 марта провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Заев потребовал, чтобы Китай ускорил поставку в страну 200 тысяч доз вакцины производства компании Sinopharm, оговоренную ранее представителями двух стран.

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Ранее попытки Северной Македонии завершить поставку вакцин через посредников обернулись неудачей, поскольку Китай вернул Скопье предоплату за вакцины. В Пекине объясняют задержку поставок вакцины необходимостью завершения ряда процедур.

При этом в Скопье обеспокоены тем, что вопрос о поставках вакцины из Китая проводится на языке военного сотрудничества, поскольку Северная Македония уже входит в НАТО.

Отмечается, что Китай уже принял участие в строительстве автомагистрали Скопье — Штип в Северной Македонии и в настоящее время ведет строительство трассы Керчова — Охрид. В 2020 году товарооборот между Китаем и Северной Македонии вырос на 28 миллионов евро по сравнению с 2019 годом и достиг 664,36 миллиона евро. При этом экспорт Северной Македонии в Китай в четыре раза меньше импорта.

На данный момент в Северную Македонию прибыло лишь 35 тысяч доз вакцины от коронавируса: 8 тысяч доз вакцины — дар от Сербии, три тысячи доз вакцины Sputnik V и 24 тысячи доз вакцины, полученные посредством механизма COVAX.

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