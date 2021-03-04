Скопье, , 01:34 — REGNUM Китай 3 марта вернул Северной Македонии предоплату, внесенную за 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцины должны были прибыть в страну еще в конце февраля, однако дата их прибытия до сих пор не установлена.

В посольстве Китая в Скопье заявили, что Китай готов продолжить сотрудничество с Северной Македонией в борьбе с пандемией COVID-19, и высоко ценит то доверие, которое балканское государство оказало китайской компании Sinofarm.

Очевидно, что пока ни Россия (у которой Северная Македония заказала 100 тысяч доз вакцины), ни Китай не готовы дать македонскому правительству обещаний относительно даты поступления вакцин. Все, что есть в распоряжении македонского минздрава — 8 тысяч доз вакцины, предоставленные правительством Сербии, которые используются для вакцинации медицинского персонала.

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