Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 30 марта закрылись снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,69%, до $63,93. На европейской сессии цена снижалась до $63,50. Давление на рынок оказал дорожающий доллар на валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Индекс доллара вырос до 93,35 на фоне повышения доходности десятилетних гособлигаций США. Росту доходности способствовали ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации.

С одной стороны, на нефть давит доллар. С другой стороны, восстановление экономики США оказывает поддержку нефти, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на нефть.

Сегодня, 31 марта, на торгах Азии баррель Brent стоит $64,38. Росту котировок способствовала китайская статистика. В марте деловая активность в Китае выросла в производственном секторе и секторе услуг.

Индекс активности в сфере услуг в Китае за март составил 56,3 против 51,4 ранее и прогноза 51,9. Индекс активности в промышленном секторе в Китае за март составил 51,9 против 50,6 ранее (прогноз был прогноз 51,3).

В центре внимания участников рынка находятся два важных события: заседание ОПЕК 1 апреля и отчёт по рынку труда в США 2 апреля.

Ожидается, что ОПЕК продлит квоты на май и июнь. Хорошим знаком для нефти будет повышение котировок выше $65,35.

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