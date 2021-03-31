Москва, , 10:02 — REGNUM СКР завершил расследование преступлений, совершенных преступной группой, которую создали, по версии следователей, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

По данным официального представителя СКР Светланы Петренко, в настоящее время дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

По делу проходят 20 человек, которые в период с 2003 года стали соучастниками ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, отцу и сыну Арашуковым предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Они и еще восемь фигурантов дела обвиняются также в растрате 747 млн рублей. Эта сумма была незаконно выплачена по договорам подряда и в качестве заработной платы родственникам подследственных.

Еще одним обвинением, предъявленным Арушуковым, является организация убийств представителя черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оба были убиты в 2010 году в городе Черкесске из-за того, что «препятствовали деятельности преступного сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. В тот же день задержали и его отца Рауля Арашукова. Первоначально их обвиняли в создании преступного сообщества, которое похитило газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей.

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