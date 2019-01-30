СКР: Сенатор от Карачаево-Черкесии задержан в рамках уголовного дела

Москва, , 11:31 — REGNUM Следственный комитет РФ подтвердил задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. В ведомстве сообщили, что член Совфеда задержан в рамках уголовного дела. Является ли он фигурантом, не уточняется.

«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России в канале WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его задержание было произведено в закрытом для СМИ режиме.

Ранее сообщалось о том, что Арушуков находился под следствием за подделку документов в Объединенных Арабских Эмиратах. Сенатор якобы подделал вид на жительство, изменив его срок, чтобы стать членом Совета Федерации. Согласно закону член Совфеда не может быть резидентом другого государства.

Кроме того, Рауфа Арашукова связывали с рядом убийств, в том числе резонансным убийством советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Преступление остается нераскрытым с 2010 года, а подозреваемые в его совершении называли Арашукова заказчиком убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: В зале заседания Совфеда арестован Рауф Арашуков