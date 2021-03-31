Кардифф, Великобритания, , 09:11 — REGNUM Сборная Уэльса одержала победу над командой Чехии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Дэниел Джеймс на 81-й минуте после передачи Гарета Бэйла.

Сборная Чехии с 48-й минуты играла в меньшинстве после удаления нападающего Патрика Шика. Однако на 77-й минуте главный арбитр матча уравнял составы, удалив защитника Коннора Робертса.

На сегодняшний день в группе Е лидирует сборная Бельгии с семью очками. Далее идут команды Чехии (4), Уэльса (3), Белоруссии (3) и Эстонии (0).

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