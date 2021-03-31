Лёвен, , 09:06 — REGNUM Сборная Бельгии одержала победу над командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 8:0.

В составе бельгийской команды по дублю оформили полузащитник Ханс Ванакен и нападающий Леандро Троссард. Ещё по голу забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает и Кристиан Бентеке.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Белоруссии. Предыдущий антирекорд был установлен в матче отбора к Евро-2004. Тогда белорусская команда пропустила пять безответных мячей от Австрии.

Сборная Бельгии набрала семь очков и вышла на первое место в группе Е. Далее идут команды Чехии (4), Уэльса (3), Белоруссии (3) и Эстонии (0).

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