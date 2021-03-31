Стамбул, Турция, , 08:59 — REGNUM Сборная Турции сыграла вничью с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе турецкой команды голы забили нападающий Кенан Караман, полузащитник Хакан Чалханоглу и форвард Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти.

В составе сборной Латвии отличились Робертс Савалниекс, Роберт Ульдрикис и Давис Икауниекс.

Сборная Турции набрала шесть очков и вышла на первое место в группе H. На втором месте с шестью очками располагается сборная России. Далее идут команды Черногории (6), Норвегии (6), Латвии (1) и Гибралтара (0).

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