Стамбул, Турция, 31 марта 2021, 08:59 — REGNUM Сборная Турции сыграла вничью с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 3:3.
В составе турецкой команды голы забили нападающий Кенан Караман, полузащитник Хакан Чалханоглу и форвард Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти.
В составе сборной Латвии отличились Робертс Савалниекс, Роберт Ульдрикис и Давис Икауниекс.
Сборная Турции набрала шесть очков и вышла на первое место в группе H. На втором месте с шестью очками располагается сборная России. Далее идут команды Черногории (6), Норвегии (6), Латвии (1) и Гибралтара (0).
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