Гибралтар, Великобритания, , 08:53 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Гибралтара в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе нидерландской команды дубль оформил нападающий Мемфис Депай. Ещё по голу забили Стивен Бергёйс, Люк де Йонг, Жоржиньо Вейналдум, Дониелл Мален и Донни ван де Бек.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и вышла на второе место в группе H. На первом месте с семью очками располагается сборная России. Далее идут команды Черногории (6), Норвегии (6), Латвии (1) и Гибралтара (0).

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