Женева, Швейцария, 31 марта, 2021, 08:59 — ИА Регнум. За минувшую неделю на планете Земля было выявлено свыше 3,8 млн новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, количество инфицированных выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 31 марта сообщается в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"В глобальном плане пятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 3,8 млн новых случаев», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что за этот же период в мире от нового заболевания скончались 64 187 человек, что на 5% больше, чем за предыдущую неделю.

Кроме того, уточняется, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, в мире было выявлено 3 802 314 носителей коронавируса и потому их общее число на 28 марта составляло 126 372 442. При этом по состоянию на эту же дату на планете Земля от COVID-19 умерли в общей сложности 2 769 696 пациентов.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля составляет 128 212 279.