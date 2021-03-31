Риека, , 08:30 — REGNUM Сборная Хорватии одержала победу над командой Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе хорватской команды голы забили полузащитники Иван Перишич, Лука Модрич, реализовавший пенальти, и Йосип Брекало.

Сборная Хорватии набрала шесть очков и вышла на первое место в группе H. На втором месте с шестью очками располагается сборная России. Далее идут команды Словакии (4), Кипра (4), Словении (3) и Мальты (1).

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