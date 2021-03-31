Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Узбекистана и Киргизии. Об этом 31 марта сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зарегистрированы 31 марта в 7:43 (4:43 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 494 км к западу от Алма-Аты. Глубина залегания землетрясения составила 15 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта на юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,2. В Талды-Кургане и Текели ощутили толчки силой 2−3 балла.

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