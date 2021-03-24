Алма-Ата, Казахстан, , 12:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 249 км к северо-востоку от Алма-Аты, сообщили 24 марта ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки зарегистрированы в 13:03 по местному времени (10:03 мск). Глубина залегания — 15 км. В Талды-Кургане и Текели ощутили толчки силой 2−3 балла.

Несколькими часами ранее в 6:04 (3:04 мск) зарегистрировано землетрясением магнитудой 4,2 балла. Подземные толчки зарегистрированы в 375 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Китая.