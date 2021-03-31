Москва, 31 марта, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Федеральный центр охраны здоровья животных (подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработал и зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Вакцина получила название «Карнивак-Ков». Она представляет собой сорбированный препарат с инактивированным вирусом.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — сообщил Савенков.

Он отметил, что учёные Россельхознадзора продолжают исследования для того, чтобы определить, на какой срок получат иммунитет животные после введения препарата. Актуальность разработки Савенков объяснил тем, что некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19, поэтому на проблему с их заболеваемостью обращают внимание по всему миру.

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