Афины , , 05:00 — REGNUM 64-летняя жительница греческой столицы Афины скончалась вскоре после введения вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом 30 марта сообщило издание «Прото тема» со ссылкой на минздрав Греции.

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В ведомстве отметили, что у пациентки имелись хронические заболевания. Кроме того, в министерстве отметили, что, согласно предварительной проверке, явной связи между смертью и введением вакцины не прослеживается. Женщина сделала прививку в поликлинике столичного района Илион.

После введения препарата она провела в здании около 15 минут. Еще через полчаса пациентку обнаружили без сознания в парке, расположенном недалеко от поликлиники. Медики попытались оказать ей помощь на месте. Несмотря на это женщина скончалась. Точные причины смерти станут известны после проведения вскрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта 60-летняя жительница провинции Сконе на юге Швеции умерла после получения вакцины AstraZeneca. Агентство лекарственных средств и медицинских товаров страны начало проверку по факту ее смерти.

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