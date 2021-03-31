Тегеран, , 08:29 — REGNUM 30 марта чиновник, отвечающий за производство иранских вакцин Мохаммад Реза Салехи заявил, что некоторые соседние страны, как правило, вступают в третью фазу клинических испытаний вакцины под названием «COV-Iran Barakat». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Салехи отметил, что компания Shafa Pharmed и научный комплекс Barakat рассматривают заявки некоторых зарубежных стран на вступление в третью фазу клинических испытаний этой вакцины.

«В случае заражения и успешного результата этой вакцины на третьем этапе тестирования на людях страны также могут использовать ее в случае вакцинации», — подчеркнул он.

Фазы 2 и 3 клинических испытаний первой иранской вакцины COVIran Barakat начались при участии двух добровольцев. Первая фаза исследования вакцины была проведена в начале января, в результате 56 добровольцев в возрасте 18−50 лет получили две дозы вакцины.

Недавно был завершен сбор образцов крови добровольцев первой фазы, и окончательный отчет был передан министерству здравоохранения Ирана.