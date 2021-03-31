Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 506 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 491 случай заражения связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что такой высокий показатель по заболеваемости фиксируется в Южной Корее впервые за последние четыре дня. При этом ряд экспертов связывает рост заболеваемости COVID-19 с потеплением, из-за которого жители страны стали чаще выходить на улицу и совершать поездки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 103 088. Также за минувшие сутки в республике скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея умер 1731 пациент с COVID-19.