Берлин, , 07:26 — REGNUM Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Германии среди населения младше 60 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 30 марта BBC.

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Уточняется, что теперь вакцина будет доступна только гражданам старше 60 лет. Данное решение останется в силе до тех пор, пока не появится информация о новых исследованиях вакцины.

Напомним, что за последнее время в Германии выросло количество случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca. На сегодняшний день немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.